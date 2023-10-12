Burdur’da odun deposunda yangın: 30 ton tahta ve 1 otomobil yandı | Video
Burdur’da gece saatlerinde sanayi sitesinde çıkan yangında 30 ton tahta ve 1 otomobil yanarak kül oldu.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında depoda bulunan yaklaşık 30 ton tahta parçası ve yol kenarında park halinde bulunan 1 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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