Burdur'da talaş yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı | Video

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Burdur'da odun talaşı yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu Burdur-Ankara Karayolu bir süre trafiğe kapandı.
Antalya'dan İzmit'teki sunta fabrikasına odun talaşı götüren Mehmet Yüce (42) yönetimindeki TIR, Burdur-Ankara Karayolu Nato Yolu kavşağında sürücünün kırmızı ışıkta duran otomobili geç farketmesi sonucu yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yan yattı. TIR'ın dorsesindeki odun talaşı yola döküldü.
Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Mehmet Yüce, Önümde araba durdu, ben duramayınca TIR kayıp yan yattı dedi. TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.