Burdur'da tarım makinesi üreten fabrikada yangın | Video
Burdur Organize Sanayi Bölgesinde tarım makineleri üreten fabrikada çıkan yangında, dumandan etkilenen 5 işçiden 1'i hastaneye kaldırıldı.
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