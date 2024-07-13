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Burdur'da tefecilik operasyonunda yakalanan baba oğul tutuklandı | Video

Burdur'da tefecilik operasyonunda yakalanan baba oğul tutuklandı | Video

13.07.2024 | 14:02

Burdur'un Çavdır ilçesinde tefecilik yaptığı tespit edilen baba oğul jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çavdır'ın Bölmepınar köyünde tefecilik yaptığı tespit edilen İ.A. (65) ve S.A. (24) isimli baba oğulun ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda İ.A. ve S.A. gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1 milyon 684 bin lira tutarında 25 senet, 1 milyon 767 bin 200 lira tutarında 8 çek, 400 bin lira tutarında 4 külçe altın, 44 bin 550 TL, bin 120 Euro, bin 31 dolar ile ruhsatsız 2 tabanca, kurusıkı 2 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca şarjörü ve 631 fişek ele geçirildi. Jandarma karakolundaki işlemlerin ardından Gölhisar Adliyesi'ne çıkarılan baba oğul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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