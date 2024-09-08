Burdur’da trafik tartışmasında kan aktı: 5 yaralı | Video
Burdur’da gece saatlerinde çıkan trafik tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi bıçakla yaralandı.
Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki bileğinde de kesi bulunan ve diğer yaralılara göre durumu ağır olan Cansu A. buradan da Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre bölgede çalışma gerçekleştirdi. Kavgada bıçak kullanan ve 1.66 promil alkollü olan Berkant Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan olay yerinde kavga nedeniyle bir çok farklı yer kana bulanırken kavgada kullanılırken kırılan beyzbol sopası parçaları dikkat çekti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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