Video Yaşam Burdur’da trafik tartışmasında kan aktı: 5 yaralı | Video
Burdur’da trafik tartışmasında kan aktı: 5 yaralı | Video

Burdur’da trafik tartışmasında kan aktı: 5 yaralı | Video

08.09.2024 | 16:28

Burdur’da gece saatlerinde çıkan trafik tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi bıçakla yaralandı.

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Olay saat 02.00 sıralarında Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi Tarım sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ailesiyle birlikte misafirlikten evlerine dönen Serkan C.(44), 07 AAD 95 plakalı Tofaş otomobil yolda seyir halindeyken iddialara göre Berkant Ö.(24) idaresindeki 15 AAN 16 plakalı Volkswagen marka otomobil hızlı ve tehlikeli bir şekilde yanından geçince uyarmak için peşine takıldı. Tarım sokak üzerinde duran iki taraf tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Berkant Ö.'nün kavgada kullandığı bıçakla Serkan C., Hasan Ş.C.(16), Metin C.,(20), Berkant Ö. ve Cansu A.(28) yaralanırken Berkant Ö.'nün aracı beyzbol sopası ile vurulması nedeniyle hasar gördü.

Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki bileğinde de kesi bulunan ve diğer yaralılara göre durumu ağır olan Cansu A. buradan da Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre bölgede çalışma gerçekleştirdi. Kavgada bıçak kullanan ve 1.66 promil alkollü olan Berkant Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan olay yerinde kavga nedeniyle bir çok farklı yer kana bulanırken kavgada kullanılırken kırılan beyzbol sopası parçaları dikkat çekti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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