Burdur’da yaşlı adamı gasp edip tartaklayan şüpheli tutuklandı | Video
Burdur’da sokakta yürüdüğü sırada yaşlı adamın gömleğinin cebinde bulunan cüzdanını ve telefonunu gasp edip tartaklayan şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken gasp ettiği Bin 900 TL para ve yaşanan kovalamaca esnasında düşürdüğü yaşlı adama ait cep telefonu sahibine teslim edildi.
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