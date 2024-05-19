Video Yaşam Burdur’da yaşlı adamı gasp edip tartaklayan şüpheli tutuklandı | Video
Burdur’da yaşlı adamı gasp edip tartaklayan şüpheli tutuklandı | Video

Burdur’da yaşlı adamı gasp edip tartaklayan şüpheli tutuklandı | Video

19.05.2024 | 08:30

Burdur’da sokakta yürüdüğü sırada yaşlı adamın gömleğinin cebinde bulunan cüzdanını ve telefonunu gasp edip tartaklayan şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay sabah saatlerinde Şekerevleri Mahallesi eski gülyağı fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dolaşmak için evden çıkıp yolda yürüyüş yapan Halil T.(68) eski gülyağı fabrikası önüne geldiği sırada karşısından gelen M.A.(22) isimli şahıs, gömleğinin cebinde bulunan cüzdanı gasp etmeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında yaşlı adamın kafasına vuran ve yere düşürüp yaralayan M.A. yaşlı adamın cüzdanını ve telefonunu alıp olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Halil T. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamı darp ederek cüzdanını ve telefonunu çalan M.A. isimli şüpheli ise çok geçmeden yaşanan kovalamacanın ardından Burç Mahallesi Aşıklar Parkı civarında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken gasp ettiği Bin 900 TL para ve yaşanan kovalamaca esnasında düşürdüğü yaşlı adama ait cep telefonu sahibine teslim edildi.
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