Video Yaşam Burdur'da yatağında ölü bulunan 2 yaşındaki Ayşenur Kazık'ın annesi ve dayısı tutuklandı
Burdur'da yatağında ölü bulunan 2 yaşındaki Ayşenur Kazık'ın annesi ve dayısı tutuklandı

Burdur'da yatağında ölü bulunan 2 yaşındaki Ayşenur Kazık'ın annesi ve dayısı tutuklandı

13.01.2022 | 12:41

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Burdur'da yatağında ölü bulunan Ayşenur Kazık'ın (2) annesi Kader Karadeniz (23) ile dayısı Hızır Tunç Çetinkaya (19) tutuklandı. Çetinkaya ifadesinde, "Ses yapıyordu, 'ses yapma' dedim. Sonra ses yaptığı için ayağımla bir defa vurdum. Ama neresine vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.

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Burdur merkez Cemil Mahallesi'nde annesi, anneannesi ve dayısıyla aynı evde yaşayanAyşenur Kazık'ın dün sabah yatağında ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Kader Karadeniz, anneanne Yüksel K. ve dayı Hızır Tunç Çetinkaya, emniyetteki ifadelerinin ardından akşam saatlerinde savcılığa sevk edildi.

Hızır Tunç Çetinkaya savcılıktaki ifadesinde, bakımını üstlendiği yeğenine hiçbir şey yapmadığını söyledi. Çetinkaya, "Çocukların bakımını ben yaparım, mamalarını yedirir, altlarını temizlerim. İkisini de çok severim. Onlara bakarken çok yoruluyordum. Kafam kaldırmadığı zamanlar dövdüğüm oluyordu. Olay geceside Ayşenur'un ayağına iki defa elimle vurdum. Morluklar o yüzden oluşmuştur. Kafasını da koltuğun kenarına vurdum. Ablam işten gelince morlukları sordu. Ben de, 'kafasını tahtaya vurdu' dedim. Tepki vermedi. Gece 2'de diğer yeğenim Tacettin uyandı. Ona mama yapıp uyuttum. Ayşenur da uyandı ve ses yapıyordu, 'ses yapma' dedim. Sonra ses yaptığı için ayağımla bir defa vurdum. Ama neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Çok ağladı. Vurduğum için üzüldüm, sonra uyudu. Sinirlendiğim zaman çocuklara vururdum" ifadelerini kullandı.


Kader Karadeniz ise 2017 yılında Erdi K. ile evlendiklerini, 2018'de oğlu Tacettin'in dünyaya geldiğini, Ayşenur'a 1 aylık hamileyken ayrıldıklarını belirtti. Kader Karadeniz, eski eşinin çocukla ilgilenmediğini, doğumdan sonra kendi üvey babasının nüfusuna kaydettirdiğini anlattı.


Çocukların biyolojik babası Erdi K. ise ifadesinde şunları söyledi!
"Yüksel K., yaklaşık 3 ay önce arayıp, yere su döktüğü için Hızır'ın Tacettin'i ayağından iple kanepeye bağladığını, Ayşenur'u darbettiğini belirtti. Ses kayıtlarını gönderdi. Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundum. Hızır'ı arayıp durumu sorduğumda 'Arama çocuklarını. Ararsan çocuklarını öldürürüm' diyerek beni tehdit etti" dedi.


ANNE VE DAYI TUTUKLANDI
Şüphelilerden Yüksel K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edilen Kader Karadeniz, 'ihmali davranışla kasten ölüme sebep olma', Hızır Tunç Çetinkaya ise 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Ayşenur'un biyolojik babası Erdi K., nüfusta üzerine kayıtlı olduğu Erdoğan Kazık ve anne Kader Karadeniz'den DNA örenği alınmasına da karar verildi.

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