Burdur’da yola çıkan aracı gören bisikletli panikleyerek düşüp yaralandı | Video
Burdur’da cadde üzerinde bisikletiyle ilerlerken önündeki hafif ticari aracın hareket etmesiyle panikleyip düşen kadın sürücü yaralandı.
Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hafif ticari araçtaki kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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