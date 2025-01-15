Burdur’da yola çıkan aracı gören bisikletli panikleyerek düşüp yaralandı | Video 15.01.2025 | 08:34 Burdur’da cadde üzerinde bisikletiyle ilerlerken önündeki hafif ticari aracın hareket etmesiyle panikleyip düşen kadın sürücü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 22.35 sıralarında Burdur'un merkez Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bisikletiyle cadde üzerinde seyir halinde olan Gülsüm K., yol kenarındaki 02 EF 610 plakalı hafif ticari aracın yola çıktığını fark edince panikleyerek bisikletinden düşerek yaralandı.Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hafif ticari araçtaki kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.