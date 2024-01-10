Burdur’da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı | Video 10.01.2024 | 13:16 Burdur’un Çavdır ilçesinde gece saatlerinde aynı istikamette seyir halinde olan yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Burdur'un Çavdır ilçesi Bayır Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.B.(46) idaresindeki yolcu otobüsünün aynı istikamette seyir halinde olan O.K.(41) idaresindeki kamyona arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu B.B. ve O.K. hafif şekilde yaralandı.Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulans ile Çavdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.