Burdur’da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı | Video
Burdur’un Çavdır ilçesinde gece saatlerinde aynı istikamette seyir halinde olan yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulans ile Çavdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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