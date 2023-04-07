Burhaniye’de işlenen cinayet saniye saniye kameralara yansıdı | Video
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 31 Mart günü yaşanan Ergüder Akgün cinayetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Polis, dün 'Kasten Öldürme' olayı ilgili olarak yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde kaçan olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen Emre G.'yi Edremit'te saklandığı evde yakaladı. Şüpheli kişi ile olayda kullanmış olduğu değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve 5 adet 7,65 çapında fişek de ele geçirildi. Emre G. ifadesinin ardından sevk edildiği adli mercilerce dün tutuklandı.
Bilindiği üzere Burhaniye Emniyet Müdürlüğü cinayet büro ekipleri, cinayet sonrası T.G. (51), R.K (34), A.K. (41) ve R.Y.'yi (55) gözaltına almıştı.
Gözaltındaki 4 kişiden T.G. ve R.K. mahkemece tutuklanırken A.K. ve R.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Şüpheliyi evinde saklayan A.Ö(56) hakkında ise 'Suçluyu Kayırma' suçundan tahkikat başlatıldı.
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