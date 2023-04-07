Video Yaşam Burhaniye’de işlenen cinayet saniye saniye kameralara yansıdı | Video
Burhaniye’de işlenen cinayet saniye saniye kameralara yansıdı | Video

Burhaniye’de işlenen cinayet saniye saniye kameralara yansıdı | Video

07.04.2023 | 08:37

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 31 Mart günü yaşanan Ergüder Akgün cinayetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, 31 Mart günü saat 22.45 sıralarında Mahkeme Mahallesi, Eski Han üzerinde meydana gelen olayda, Ergüder Akgün'le tartışmaya başlayan kişilerin arasında önce kavga yaşandı. Ardından ise tartışmanın büyümesi üzerine Emre G.'nin (28) Akgün'e kurşun yağdırması saniye saniye kameraya yansıdı. Yere yığılan Ergüder Akgün olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 kişinin ise araca binerek kaçmaları dikkat çekti.

Polis, dün 'Kasten Öldürme' olayı ilgili olarak yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde kaçan olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen Emre G.'yi Edremit'te saklandığı evde yakaladı. Şüpheli kişi ile olayda kullanmış olduğu değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve 5 adet 7,65 çapında fişek de ele geçirildi. Emre G. ifadesinin ardından sevk edildiği adli mercilerce dün tutuklandı.

Bilindiği üzere Burhaniye Emniyet Müdürlüğü cinayet büro ekipleri, cinayet sonrası T.G. (51), R.K (34), A.K. (41) ve R.Y.'yi (55) gözaltına almıştı.

Gözaltındaki 4 kişiden T.G. ve R.K. mahkemece tutuklanırken A.K. ve R.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Şüpheliyi evinde saklayan A.Ö(56) hakkında ise 'Suçluyu Kayırma' suçundan tahkikat başlatıldı.

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