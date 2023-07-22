Video Yaşam Bursa İnegöl'de kan donduran cinayet! Kadının cesedi dere yatağında bulundu | Video
Bursa İnegöl'de kan donduran cinayet! Kadının cesedi dere yatağında bulundu | Video

Bursa İnegöl'de kan donduran cinayet! Kadının cesedi dere yatağında bulundu | Video

22.07.2023 | 10:48

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit-7 bölgesinde dere yatağında ölü olarak bulunan kadının, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Dere yatağına indirip elleriyle boğarak öldürdüğü öğrenilen tır sürücüsü Arif Ç.(51), Bursa Jandarma komutanlığı ekiplerince Bursa'da yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 12 Temmuz günü saat 17.30 sıralarında,Bursa-Ankara yolu İnegöl ilçesi Mezit Mahallesi mevkisindeki derede meydana geldi. Aracıyla Bursa'dan Konya'ya giden Mehmet Ali Han, Mezit Deresi kıyısında mola verdi. Serinlemek için dere yatağına inen Han, derenin kenarında yarı çıplak halde hareketsiz yatan kadını gördü. Han'ın ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi kadının öldüğünü belirledi.

Savcılık ve olay yeri incelemelerinin ardından kat'i ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan kadının,Semra Elmasolduğu tespit edildi. Adli tıp kurumunda yapılan ön otopside, cesedin üzerinde herhangi bir darp, kesici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı öğrenildi.

Eşinden ayrıldıktan sonra Balıkesir'in Altıeylül Mahallesi'nde tek başına yaşadığı öğrenilen Elmas'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği Balıkesir'e götürülmek üzere yakınlarına teslim edilerek defnedilmişti.

SORGUDA SUSTU
Bursa Jandarma komutanlığı ekiplerinin yoğun çalışması sonucu cinayet şüphelisi Arif Ç.(51) Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. Dere yatağında bulunan kadının boğarak öldürdüğü belirlendi. Sorguda suskunluğunu koruyan şüpheli, 24 saat süren sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edildi. şüpheli, Adliyeye çıkarılırken basın mensuplarının sorusuna da yanıt vermedi.

Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa İnegöl’de kan donduran cinayet! Kadının cesedi dere yatağında bulundu | Video 03:57
Bursa İnegöl'de kan donduran cinayet! Kadının cesedi dere yatağında bulundu | Video 22.07.2023 | 10:48
Antalya’da butik otelde yangın: 2 turist öldü, 12 yaralı | Video 03:05
Antalya'da butik otelde yangın: 2 turist öldü, 12 yaralı | Video 22.07.2023 | 10:48
İzmir merkezli 3 ilde ‘Kelebek Operasyonu’ | Video 01:34
İzmir merkezli 3 ilde ‘Kelebek Operasyonu’ | Video 22.07.2023 | 10:24
Yol ortasında alev alan motosiklet patlayarak kül oldu | Video 01:18
Yol ortasında alev alan motosiklet patlayarak kül oldu | Video 22.07.2023 | 10:12
İstanbul Havalimanı’nda 427 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video 03:04
İstanbul Havalimanı'nda 427 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video 22.07.2023 | 09:58
Hırsızın rahat tavırları dikkat çekti... Gözüne kestirdiği telefonu masadan böyle çaldı | Video 00:14
Hırsızın rahat tavırları dikkat çekti... Gözüne kestirdiği telefonu masadan böyle çaldı | Video 22.07.2023 | 09:57
Düzce’de feci kaza! Motosiklet sürücüsü havada böyle takla attı | Video 00:24
Düzce'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü havada böyle takla attı | Video 22.07.2023 | 09:57
Toptan markette yangın! Söndürme sistemi faciayı önledi | Video 01:50
Toptan markette yangın! Söndürme sistemi faciayı önledi | Video 22.07.2023 | 09:20
Tekirdağ’da karton fabrikasında büyük yangın: Alevler geceyi aydınlattı | Video 03:07
Tekirdağ'da karton fabrikasında büyük yangın: Alevler geceyi aydınlattı | Video 22.07.2023 | 09:20
Kadıköy’de yapılan denetimlerde 38 bin 235 lira ceza kesildi 01:28
Kadıköy’de yapılan denetimlerde 38 bin 235 lira ceza kesildi 22.07.2023 | 09:13
Beykoz’da bıçaklı şahıs iş merkezinde kadını rehin aldı! O anlar kamerada | Video 03:59
Beykoz'da bıçaklı şahıs iş merkezinde kadını rehin aldı! O anlar kamerada | Video 22.07.2023 | 09:13
Çeşme’deki yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltında | Video 00:22
Çeşme'deki yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltında | Video 22.07.2023 | 09:14
El freni çekilmeyen otomobil refüje çıktı | Video 00:55
El freni çekilmeyen otomobil refüje çıktı | Video 22.07.2023 | 09:13
TEM Otoyolu’nda taksiciye kamyonetli saldırı kamerada: Tutanak tutarken de saldırdılar | Video 11:51
TEM Otoyolu’nda taksiciye kamyonetli saldırı kamerada: Tutanak tutarken de saldırdılar | Video 21.07.2023 | 18:30
Hindistan’da kadınlar taciz şüphelisinin evini ateşe verdi | Video 01:06
Hindistan'da kadınlar taciz şüphelisinin evini ateşe verdi | Video 21.07.2023 | 18:09
Aydın’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:39
Aydın’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı | Video 21.07.2023 | 15:43
Gaziantep’te şüpheli paket paniği: Kontrollü patlatılan paket boş çıktı | Video 01:03
Gaziantep'te şüpheli paket paniği: Kontrollü patlatılan paket boş çıktı | Video 21.07.2023 | 15:34
Bitlis’te hortum kamerada | Video 00:30
Bitlis'te hortum kamerada | Video 21.07.2023 | 14:54
Tuzla’da otomobil kaldırımda oturan yayaların arasına daldı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 01:46
Tuzla'da otomobil kaldırımda oturan yayaların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı | Video 21.07.2023 | 14:44
Dünyaca ünlü plajı domuz sürüsü bastı | Video 00:15
Dünyaca ünlü plajı domuz sürüsü bastı | Video 21.07.2023 | 14:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA