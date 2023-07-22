Bursa İnegöl'de kan donduran cinayet! Kadının cesedi dere yatağında bulundu | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit-7 bölgesinde dere yatağında ölü olarak bulunan kadının, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Dere yatağına indirip elleriyle boğarak öldürdüğü öğrenilen tır sürücüsü Arif Ç.(51), Bursa Jandarma komutanlığı ekiplerince Bursa'da yakalandı.
Savcılık ve olay yeri incelemelerinin ardından kat'i ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan kadının,Semra Elmasolduğu tespit edildi. Adli tıp kurumunda yapılan ön otopside, cesedin üzerinde herhangi bir darp, kesici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı öğrenildi.
Eşinden ayrıldıktan sonra Balıkesir'in Altıeylül Mahallesi'nde tek başına yaşadığı öğrenilen Elmas'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği Balıkesir'e götürülmek üzere yakınlarına teslim edilerek defnedilmişti.
SORGUDA SUSTU
Bursa Jandarma komutanlığı ekiplerinin yoğun çalışması sonucu cinayet şüphelisi Arif Ç.(51) Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. Dere yatağında bulunan kadının boğarak öldürdüğü belirlendi. Sorguda suskunluğunu koruyan şüpheli, 24 saat süren sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edildi. şüpheli, Adliyeye çıkarılırken basın mensuplarının sorusuna da yanıt vermedi.
Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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