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Bursa merkezli 4 ilde bin polisli büyük uyuşturucu operasyonu | Video

Bursa merkezli 4 ilde bin polisli büyük uyuşturucu operasyonu | Video

06.06.2023 | 12:47

Bursa merkezli İstanbul, İzmir ve Bilecik'te eş zamanlı olarak yapılan bin polisin katıldığı narkotik operasyonunda örgütlü halde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 40 kişi gözaltına alındı. Bursa Narkotik polisi tarafından yapılan operasyon çerçevesinde daha önce yakalanan 22 şüpheli tutuklandı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6 ay süren çalışmalarda; 62 şahsın birbirleriyle bağlantılı ve örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilip tek tek yerlerinin belirlenmesi üzerine operasyonun startı verildi.

İlk etapta gözaltına alınan 22 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonun ikinci etabında Bursa başta olmak üzere İstanbul, İzmir ve Bilecik'te örgütlü olarak uyuşturucu ticareti yapan uyuşturucu çetesinin üyelerinin kaldıkları evlere gece ve sabaha karşı eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. 120 ekip, 10 narkotik dedektör köpeği, 2 dron, özel harekât ve çevik kuvvet ekiplerinin de hazır bulunduğu 1000 polisin katıldığı operasyonda tespit edilen 40 şüpheli şahsın tamamı yakalandı. Özel Harekat polislerinin koç başı ile kapılarını kırıp girdikleri evlerde kıskıvrak yakalanan zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında saklandıkları yerlerden çıkarılıp Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiler. Narkotik polis köpeklerinin de katıldığı şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 21 kilo 150 gram metamfetamin, 721 gram esrar, 116 adet uyuşturucu hap, 10 gram sentetik kannabinoid, 3 adet hassas terazi, 14 adet tabanca, 39 adet fişek, 1 adet av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 207 bin TL ele geçirildi.

Yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınan 40 şüpheli hakkında adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Operasyon anı da anbean ekipler tarafından kaydedilirken, şehir genelinde uyuşturucu satıcılarına kesinlikle müsaade edilmeyeceği, vatandaşların ihbarlarını 112 hattına bildirmeleri ve kimliklerinin gizli tutulacağı açıklandı.

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