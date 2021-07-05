Video Yaşam Bursa’da 10 milyonluk ‘change’ operasyonu | Video

Bursa’da 10 milyonluk ‘change’ operasyonu | Video

Bursa’da 10 milyonluk ‘change’ operasyonu | Video
05.07.2021 | 14:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu, yollar adeta göle döndü | Video 03:28
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu, yollar adeta göle döndü | Video 05.07.2021 | 14:54
Annesinin elinden fırlayan kız çocuğu aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 02:31
Annesinin elinden fırlayan kız çocuğu aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 05.07.2021 | 14:54
Otomobilin çarptığı yayanın yanından geçip gittiler | Video 00:22
Otomobilin çarptığı yayanın yanından geçip gittiler | Video 05.07.2021 | 14:32
Bursa’da 10 milyonluk ‘change’ operasyonu | Video 03:25
Bursa’da 10 milyonluk ‘change’ operasyonu | Video 05.07.2021 | 14:09
Tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu | Video 01:14
Tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu | Video 05.07.2021 | 14:09
Son dakika! Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak baskınlara neden oldu | Video 16:57
Son dakika! Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak baskınlara neden oldu | Video 05.07.2021 | 14:19
Aynı evde yaşayan Afganistan uyruklular arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü | Video 04:16
Aynı evde yaşayan Afganistan uyruklular arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü | Video 05.07.2021 | 13:50
Motosiklet sürücüsünün feci ölümü güvenlik kamerasında | Video 00:52
Motosiklet sürücüsünün feci ölümü güvenlik kamerasında | Video 05.07.2021 | 13:44
Tunceli'de bir kişinin kolunun koptuğu bir kişinin öldüğü feci motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı! 00:35
Tunceli'de bir kişinin kolunun koptuğu bir kişinin öldüğü feci motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı! 05.07.2021 | 13:24
Arkadaşının kolunun koptuğu kazada yaralanan motosikletli kurtarılamadı | Video 00:35
Arkadaşının kolunun koptuğu kazada yaralanan motosikletli kurtarılamadı | Video 05.07.2021 | 13:31
Tunceli'de Anadolu sincabının gülümseten kayısı ziyafeti kamerada 00:31
Tunceli'de Anadolu sincabının gülümseten kayısı ziyafeti kamerada 05.07.2021 | 13:24
İnternet kafeye gidiyorum diye evden çıkan Nesrin'den 4 yıldır haber yok | Video 04:08
"İnternet kafeye gidiyorum" diye evden çıkan Nesrin'den 4 yıldır haber yok | Video 05.07.2021 | 13:16
Denizli'de gençlerin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 00:17
Denizli'de gençlerin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 05.07.2021 | 13:16
Tokat’ta feci kaza: Hamile kadın ile bir çocuk hayatını kaybetti | Video 00:58
Tokat’ta feci kaza: Hamile kadın ile bir çocuk hayatını kaybetti | Video 05.07.2021 | 13:16
Yağmuru görüntülerken yıldırımın düşme anını yakaladı | Video 00:42
Yağmuru görüntülerken yıldırımın düşme anını yakaladı | Video 05.07.2021 | 13:16
Batman’da beton çöp kutusuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video 01:02
Batman’da beton çöp kutusuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video 05.07.2021 | 13:16
Adana'da yan baktılar, diye bakkalda 2 kişiyi bıçakladı 00:43
Adana'da yan baktılar, diye bakkalda 2 kişiyi bıçakladı 05.07.2021 | 11:56
İstanbul Bahçelievler’de faciadan dönülen kaza kamerada 04:12
İstanbul Bahçelievler’de faciadan dönülen kaza kamerada 05.07.2021 | 12:05
SON DAKİKA: İstanbul Tuzla'da beton mikseri devrildi 02:45
SON DAKİKA: İstanbul Tuzla'da beton mikseri devrildi 05.07.2021 | 11:56
Kripto para cinayeti kamerada | Video 03:31
Kripto para cinayeti kamerada | Video 05.07.2021 | 12:03

Yurtdışından Türkiye’ye getirilen arabaları burada kullanılamaz hâle gelmiş lüks araçlarla change ederek piyasaya süren şebeke çökertildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğine bağlı ekipler, çalıntı araçları parçalayıp satan ve şasi numaralarını değiştirerek piyasa süren şüphelilere yönelik Komşu-1 operasyonu düzenledi.

Yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen çalıntı, ağır hasarlı araçların şasilerini değiştirerek satılabilir hale getirdikten sonra ilan vererek ya da tanıdıklar vasıtasıyla piyasaya süren şüphelilerin yakalanması için Bursa merkezli Edirne ve Giresun'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Yapılan operasyonda piyasa değeri 10 milyon lira olan 50 lüks aracın 'change' yöntemiyle şasi numaralarının değiştirildiği tespit edildi.

Change işiyle bağlantısı olan, suça karıştığı tespit edilen ve bir çoğunun çok sayıda sabıkası bulunan S.K. Giresun'da, H.İ.T. Edirne'de, S.M.S., R.S.S., G.S., K.K., C.A., Ü.Y., M.Ş., T.T., B.B., S.Y.,N.O., M.Y. ve E.T. ise Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 'change' işleminde kullanılan numaratör, çok sayıda doküman, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 1200 adet fişek, 82 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Bunun yanı sıra işlenen suçtan elde edilen 150 bin lira değerinde ziynet eşyası, 14 bin lira nakit para, 7 bin 200 euro, 15 bin dolar, 2 adet dizüstü bilgisayar ve 28 adet cep telefonu ele geçirildi. 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA