Video Yaşam Bursa'da 10 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan kamyonet sürücüsü tutuklandı | Video
Bursa'da 10 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan kamyonet sürücüsü tutuklandı | Video

Bursa'da 10 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan kamyonet sürücüsü tutuklandı | Video

06.03.2023 | 10:39

Bursa'da sokakta bisiklet süren 10 yaşındaki çocuk, kamyonetin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü polis merkezine giderek teslim olurken işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturduğu evin sokağında bisiklet süren 10 yaşındaki B.Ü., sokak üzerinden geçen Necati Ö. idaresindeki kamyonet geçtiği esnada dengesini kaybetti. Kamyonetin altında kalan B.Ü., kanlar içerisinde yerde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan B.Ü.'ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından, çocuğu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü polis merkezine giderek teslim olurken, B.Ü. ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay sonrası kamyonet sürücüsü Necati Ö., polis merkezine giderek teslim oldu. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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