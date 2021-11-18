Bursa'da 100 bin kişiyi zehirleyecek miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da zahir tacirlerine yapılan operasyonda 58 kilogram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucun 100 bin kişiyi zehirleyecek miktarda olduğu öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda bir şahsı gözaltına alındı. Narkotik ekiplerinin uzun süredir takipte olduğu K.K.'nin evinde 58 kilo bonzai ele geçirildi. Yakalanan K.K.'nin evinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucunun 100 bin kişiyi zehirleyecek miktarda olduğu öğrenildi. Zehir taciri K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.