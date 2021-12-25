Video Yaşam Bursa'da 12 kişinin yaralandığı otobüs kazası anı kamerada | Video
Bursa'da 12 kişinin yaralandığı otobüs kazası anı kamerada | Video

Bursa'da 12 kişinin yaralandığı otobüs kazası anı kamerada | Video

25.12.2021 | 15:15

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp tarlaya uçan ve sürücüyle birlikte 12 yolcunun yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Kaza saat 07.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 33 yolcusuyla Gaziantep'ten Çanakkale yönüne seyir halinde olan sürücü Kasım Çalışkan (48) yönetimindeki 27 BMT 11 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarpıp tarlaya uçtu. Kazada, 12 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar sürücü ile yolcular Zübeyde Karagöz (51), Hayri Baltacı (39), Ayşe Güzelel (60), Selda Değer (35), Ali Yaz (69), Methiye Yalçın (61), Ramazan Güzelel (62), Seyit Ahmet Öztekin (51), İdris Yalçın (59), Mehmet Taş(58) ve Songül Yaz(61) İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde; otobüsün seyir halindeyken yoldan çıkıp tarlaya uçtuğu anlar yer aldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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