Video Yaşam Bursa'da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada | Video
Bursa'da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada | Video

Bursa'da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada | Video

06.10.2021 | 08:54

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 120 polisin katıldığı operasyon saniyeye saniye görüntülendi.

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İnegöl'ün Yenice ve Sinanbey Mahallelerinde 9 ayrı ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kapıları Koç başları ile kırılan evler didik didik arandı. Şüpheli Serdal T. , Ahmet K. , Nazlı K. , Olgun Ç. , Emirhan B. ve Çağla U. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 18 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, 37 gram metamfetamin maddesi, 22 gram Esrar maddesi, 115 adet Sentetik Ecza (Lyrica) hap, Uyuşturucu Madde Ticaretinden elde edildiği düşünülen 5 bin 400 TL para, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatız tabanca, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 34 adet tabanca fişeği, 6 av tüfeği fişeği, 30 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

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