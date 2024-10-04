Video Yaşam Bursa'da 16 yaşındaki genci öldüren 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Bursa'da 16 yaşındaki genci öldüren 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Bursa'da 16 yaşındaki genci öldüren 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı

04.10.2024 | 09:05

Bursa'da 2 genç arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan 16 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşındaki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi Korusu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. (15) ile H.B. (16) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Y.Ç., yanında getirdiği bıçakla H.B.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan olay sonrası Y.Ç. olay mahallinden kaçtı. Bıçakla ağır yaralanan H.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli Y.Ç. ise, karakola giderek teslim oldu. Otopsi işlemlerinin ardından H.B., Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da 16 yaşındaki genci öldüren 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı 00:31
Bursa'da 16 yaşındaki genci öldüren 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı 04.10.2024 | 09:05
İstanbul Beyoğlu’ndaki taciz dehşeti kamerada 02:40
İstanbul Beyoğlu'ndaki taciz dehşeti kamerada 04.10.2024 | 08:34
Tuzla’da polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandı 02:25
Tuzla'da polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandı 04.10.2024 | 08:22
İstanbul Boğazı’nda iki geminin çarpışma anı kamerada 02:00
İstanbul Boğazı'nda iki geminin çarpışma anı kamerada 03.10.2024 | 17:42
Malatya’da öğretmen heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını böyle kurtardı 00:42
Malatya’da öğretmen heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını böyle kurtardı 03.10.2024 | 16:23
Yatağan’da çıkan yangın büyümeden söndürüldü 00:08
Yatağan’da çıkan yangın büyümeden söndürüldü 03.10.2024 | 16:17
Tekirdağ’da fabrika yangını 03:21
Tekirdağ'da fabrika yangını 03.10.2024 | 16:09
Bursa’da camide etek giyen erkek turistler kamerada 00:07
Bursa'da camide etek giyen erkek turistler kamerada 03.10.2024 | 14:37
Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan yatak odası paylaşımı 02:10
Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisi Gülseren Ceylan'dan yatak odası paylaşımı 03.10.2024 | 14:02
Metris Cezaevi isyancısı yıllar sonra yakalandı 00:22
Metris Cezaevi isyancısı yıllar sonra yakalandı 03.10.2024 | 13:14
Kadıköy’de taksi ücretini ödemeyen şüphelilerin peşine düşen şoför saldırıya uğradı! 07:04
Kadıköy'de taksi ücretini ödemeyen şüphelilerin peşine düşen şoför saldırıya uğradı! 03.10.2024 | 13:11
Rezan Epözdemir 2 yıldır çok ciddi bir hukuki mücadele yürütüyorduk 10:35
Rezan Epözdemir "2 yıldır çok ciddi bir hukuki mücadele yürütüyorduk" 03.10.2024 | 13:00
Müge Anlı’da son dakika: Özel durumdaki kız hastanede tedavi altına alındı 03:29
Müge Anlı'da son dakika: Özel durumdaki kız hastanede tedavi altına alındı 03.10.2024 | 11:51
Van’daki arama çalışmalarının 6’ncı gününde Rojin’den hala haber yok! 01:38
Van'daki arama çalışmalarının 6'ncı gününde Rojin'den hala haber yok! 03.10.2024 | 11:43
SON DAKİKA | Cem Garipoğlu’nu mezarının kazılma anı kamerada 01:19
SON DAKİKA | Cem Garipoğlu'nu mezarının kazılma anı kamerada 03.10.2024 | 11:15
Yolda yürürken öldürülmüştü: O cinayetin ardından alacak verecek meselesi çıktı! 00:14
Yolda yürürken öldürülmüştü: O cinayetin ardından alacak verecek meselesi çıktı! 03.10.2024 | 11:11
SON DAKİKA | Cem Garipoğlu’nun mezarında kazı başladı! 00:54
SON DAKİKA | Cem Garipoğlu'nun mezarında kazı başladı! 03.10.2024 | 10:58
Şehrin göbeğinde tavuk hırsızlığı yapan tilki kamerada 01:11
Şehrin göbeğinde tavuk hırsızlığı yapan tilki kamerada 03.10.2024 | 10:40
SON DAKİKA | Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor CANLI YAYIN 03:57
SON DAKİKA | Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor CANLI YAYIN 03.10.2024 | 10:19
Konya’da tacizci patron kadın çalışana iş yerinde kabusu yaşattı: Saçlarından tutup… 06:54
Konya’da tacizci patron kadın çalışana iş yerinde kabusu yaşattı: Saçlarından tutup… 03.10.2024 | 09:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA