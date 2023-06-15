Bursa'da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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