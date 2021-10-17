Bursa'da 2 katlı bina alev alev yandı

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Bursa’da 2 katlı kullanılmayan bir bina alev alev yanarak küle döndü.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey mahallesi Alan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 2 katlı kullanılmayan bir binada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine yangın mahalline takviye olarak itfaiye ve tankerler sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Zaman zaman çökmelerin yaşandığı binada itfaiye ekipleri kontrollü şekilde soğutma çalışmalarını tamamladı.
Ekipler bina içinde biri olma ihtimaline karşı yaptığı aramada herhangi birine rastlamadı. Yaşanan yangında 2 katlı bina kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.