Bursa'da 2 milyonluk kasanın çalınma anı kamerada! Çalan hırsız başka suçtan teslim olmuş
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Bursa’da bir kasap dükkanına girerek içinde 2 Milyon TL değerinde nakit ve ziynet eşyası bulunan kasayı çalan Hakan E’nin, başka bir suçtan kesinleşmiş olan hapis cezasını yatmak için polise teslim olup cezaevine girdiği anlaşıldı.