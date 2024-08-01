Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video
Bursa'nın İznik ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı.
'BU YOLA BİR ÇARE BULUNMASI LAZIM'
Kazayı gören bir vatandaş, "Bu yolda her ay ölümlü kaza oluyor. Bu yoldan yüzlerce tır geçiyor. Işık olmadığı için bu yolu tercih ediyorlar. Tır ve traktörler bu yolu kullanıyor. Otomobiller de sürekli sollamak isteyince kafa kafaya çarpışıyorlar. 5 vatandaşımız perişan halde. Bunları mı görmek istiyor insanlar. Bu yola bir çare bulunması lazım" dedi.
Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yol, otomobillerin çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.
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