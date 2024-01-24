Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video
Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Mahalle istikametine giden Remzi Uçar (56) yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen Birol Türk (42) idaresinde bulunan otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:52
Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 24.01.2024 | 09:27
01:19
Sibergöz-17 operasyonlarında 15 ilde toplam 56 şüpheli yakalandı | Video 24.01.2024 | 08:41
02:37
Sarıyer’de gece kulübünde silahlı çatışma: 2’si polis 5 yaralı | Video 24.01.2024 | 08:31
00:45
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 24.01.2024 | 08:31
05:28
Antalya'da falezlerdeki manzara keyfi hastanede bitti 23.01.2024 | 20:07
01:24
Şanlıurfa merkezli silah ticareti operasyonu: 18 gözaltı | Video 23.01.2024 | 16:12
00:21
01:25
Temizlemeye çalıştığı silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti | Video 23.01.2024 | 15:11
00:57
72 yaşındaki kadın darp edilerek öldürülmüş | Video 23.01.2024 | 14:15
01:14
01:03
Fren halatı kopan motosiklet duvara böyle tosladı | Video 23.01.2024 | 14:15
02:37
Hastane yolunda dehşeti yaşadılar: Araç 10 dakikada küle döndü | Video 23.01.2024 | 14:24
05:46
Hiç kullanmadığı kredi kartı yüzünden hayatı karardı | Video 23.01.2024 | 14:11
00:47
Kadıköy'de drift atan sürücüye 21 bin 214 lira ceza | Video 23.01.2024 | 12:21
02:22
Eskişehir’de cinayet! Defalarca bıçaklayıp öldürmüşler | Video 23.01.2024 | 12:30
00:54
Minibüs ters yönde geri geri ilerledi trafiği tehlikeye attı | Video 23.01.2024 | 12:30
01:35
Sakar kapkaççı cep telefonunu çaldı, kaçmaya çalışırken düştü | Video 23.01.2024 | 12:30
04:53
05:49
01:41
Edremit’te asayiş ve trafik uygulamasında aranan 11 kişi yakalandı | Video 23.01.2024 | 12:11