Video Yaşam Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video
Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video

Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video

24.01.2024 | 09:27

Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Mahalle istikametine giden Remzi Uçar (56) yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen Birol Türk (42) idaresinde bulunan otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

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Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Uçar'ın otomobili şarampole uçarken, Birol Türk'ün kullandığı otomobil ise, karşı yönden gelen Alper Kışhan (31) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 3 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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