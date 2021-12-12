Video Yaşam Bursa'da 3 hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda | Video
Bursa'da 3 hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda | Video

Bursa'da 3 hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda | Video

12.12.2021 | 09:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da 3 hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda | Video 00:50
Bursa'da 3 hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda | Video 12.12.2021 | 09:29
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı; o anlar kamerada | Video 07:15
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı; o anlar kamerada | Video 12.12.2021 | 08:55
İtfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü | Video 05:10
İtfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü | Video 12.12.2021 | 08:56
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa taksi böyle çarptı | Video 00:28
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa taksi böyle çarptı | Video 12.12.2021 | 09:04
Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet böyle çarptı | Video 00:48
Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet böyle çarptı | Video 12.12.2021 | 09:01
Yavru köpekleri çuval içinde çöp kenarına atan vicdansızın kimliği tespit edildi | Video 04:49
Yavru köpekleri çuval içinde çöp kenarına atan vicdansızın kimliği tespit edildi | Video 12.12.2021 | 08:39
Esenyurt’ta plastik fabrikasındaki yangın söndürüldü | Video 01:33
Esenyurt’ta plastik fabrikasındaki yangın söndürüldü | Video 12.12.2021 | 08:39
JASAT’tan 3 ilde eş zamanlı operasyon! 12 gözaltı | Video 00:53
JASAT'tan 3 ilde eş zamanlı operasyon! 12 gözaltı | Video 12.12.2021 | 08:47
Ümraniye’de iş yeri alev alev yandı | Video 02:54
Ümraniye'de iş yeri alev alev yandı | Video 12.12.2021 | 08:39
Çorum’da iki grup arasında silahlı kavga kamerada | Video 02:01
Çorum’da iki grup arasında silahlı kavga kamerada | Video 12.12.2021 | 08:39
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere böyle çarptı | Video 01:10
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere böyle çarptı | Video 12.12.2021 | 08:39
Latmos’ta antik çağdan kalma mermer ocakları ortaya çıktı | Video 02:15
Latmos’ta antik çağdan kalma mermer ocakları ortaya çıktı | Video 12.12.2021 | 01:43
Blue Origin’den uzaya üçüncü turistik uçuş | Video 07:30
Blue Origin’den uzaya üçüncü turistik uçuş | Video 11.12.2021 | 19:25
Aküyü çalıp kaçtı! Otobüsün kamerası yakalattı 00:19
Aküyü çalıp kaçtı! Otobüsün kamerası yakalattı 11.12.2021 | 17:38
SON DAKİKA: Kayseri’de vahşet! Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü... Dehşet evi kamerada 01:27
SON DAKİKA: Kayseri'de vahşet! Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü... Dehşet evi kamerada 11.12.2021 | 15:28
Düzce’de oğlunu ziyarete gelen annenin 6’ncı kattan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı 01:46
Düzce'de oğlunu ziyarete gelen annenin 6'ncı kattan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı 11.12.2021 | 15:21
Kayseri’de kaçak göçmen operasyonu: Bir minibüsten 31 kişi çıktı 03:04
Kayseri'de kaçak göçmen operasyonu: Bir minibüsten 31 kişi çıktı 11.12.2021 | 13:05
Otogarda yakalandılar! Hepsi sahte... 00:51
Otogarda yakalandılar! Hepsi sahte... 11.12.2021 | 13:04
Bursa’da fırtınada sallanan deniz otobüsündeki panik anları kamerada 00:56
Bursa'da fırtınada sallanan deniz otobüsündeki panik anları kamerada 11.12.2021 | 12:21
Taksiden pişmaniye kutularında uyuşturucu çıktı 01:04
Taksiden pişmaniye kutularında uyuşturucu çıktı 11.12.2021 | 12:16

Bursa'da gece saatlerinde 3 şüpheli şahıs bir dükkanın kepengini kırarak içeri girdiler. Kısa sürede hırsızlık yapan şahısların bu anları güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alacamescit mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık yapmak için cadde üzerinde gezen 3 şüpheli şahıs dükkanlardan bir tanesini gözüne kestirdiler. 2 şüpheli kepengi kırarak açmaya çalışırken 1 şüpheli ise etrafı gözetledi. Kısa sürede kepengi kırarak açan şüpheliler dükkana girdiler. Dükkandan malzeme çalan 3 hırsızlık şüphelisi şahıslar kısa sürede bölgeden uzaklaşarak kaçtılar. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA