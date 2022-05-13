Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:39
02:13
Yaşlı kadının kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada | Video 13.05.2022 | 08:51
03:30
03:20
Bursa'da 3 katlı metruk bina yangında küle döndü | Video 13.05.2022 | 08:29
01:42
'Karadul'un da içinde olduğu DEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 13.05.2022 | 08:27
00:37
Adana’da şafak vakti hırsızlara yönelik operasyon | Video 13.05.2022 | 08:27
00:40
Freni arızalanan Tesla son sürat kongre merkezine girdi | Video 12.05.2022 | 21:32
00:19
İrem Derici konserinde gözyaşlarına hakim olamadı | Video 12.05.2022 | 19:51
00:15
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den Cem Belevi'ye konserden gönderme | Video 12.05.2022 | 18:51
00:42
Otomobili kundaklayan 3 zanlı tutuklandı | Video 12.05.2022 | 18:43
02:53
Samsak Döveci türküsü, sözleri Keşan'a uyarlanarak, klipleştirildi | Video 12.05.2022 | 17:52
00:14
04:26
00:45
01:17
01:36
Kocaeli'de hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı | Video 12.05.2022 | 15:42
00:08
02:44
İstanbul Beykoz’da 400 pet şişeyle sandal yapıp dereye indiler 12.05.2022 | 15:36
04:08
00:27
Alaşehir'de dolu yağışı 10 dakikada her yeri beyaza bürüdü | Video 12.05.2022 | 15:10
Bursa'da 3 katlı metruk binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı, bina küle döndü.
Ekipler, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.