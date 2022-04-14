Bursa'da 3 kilometre boyunca masalar kuruldu, 12 bin kişi aynı anda iftar yaptı | Video
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Bursa'da bebe konfeksiyoncularının bulunduğu Vişne Caddesi'nde 12 bin kişinin katıldığı iftar sofrası kuruldu. 3 kilometrelik yol güzergahında bütün esnaflar ve vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi. İftar ve hazırlıkları sebebiyle cadde trafiğe kapatıldı.