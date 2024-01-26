Bursa'da 45 kaçak göçmen ve 2 organizatör kıskıvrak yakalandı | Video
Bursa'da ülkeye yasa dışı yollarla giren 45 kaçak göçmen ve 2 organizatör kıskıvrak yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken 2 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Her iki araçta yapılan kontrollerde sürücüler dahil toplamda 45 yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmen gözaltına alındı.
Bu yolculuk için organizatörlere 1000 Dolar ile 3000 Dolar arasında ücretle taşıdığını söyledi. Bunun üzerine ekipler araç sürücüleri S.E. (25) ile A.H.S. (33) gözaltına alındı. 45 yabancı uyruklu göçmen, gerekli adli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Adli makamlardan alınan talimat sonrası yapılan aramaların ardından el konularak otoparka çektirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu iki organizatör, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
Bursa'da 45 kaçak göçmen ve 2 organizatör kıskıvrak yakalandı | Video 26.01.2024 | 10:33
02:37
Şanlıurfa’da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video 26.01.2024 | 10:29
04:36
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Ocak 2024 Cuma atv izle! | Video 26.01.2024 | 10:32
02:18
Para vermeyen ağabeyinin iş yerini tiner döküp yaktı | Video 26.01.2024 | 10:06
06:58
03:54
Kamyonetteki sileceği sökerek çaldı | Video 26.01.2024 | 10:06
04:44
02:01
06:01
Sibirya’dan göç eden yeşilbaşlı ördekler Bayburt’u sevdi | Video 26.01.2024 | 08:45
02:11
Beylikdüzü’nde elektrik kablolarına takılan tır, 3 direği yamulttu | Video 26.01.2024 | 09:19
02:25
Pendik'te otomobil evin bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı | Video 26.01.2024 | 09:03
00:44
Gaziantep'te MİT destekli uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı 26.01.2024 | 09:07
01:08
9 ilde Sibergöz-18 operasyonu: 28 şüpheli yakalandı | Video 26.01.2024 | 08:56
03:17
Kastamonu’da otobüs devrildi: 6 ölü, 33 yaralı | Video 26.01.2024 | 08:45
08:22
Kastamonu'da otobüs kazası! 6 ölü, 32 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 26.01.2024 | 08:04
02:59
Vicdansızlığın böylesi: Torba içine koyulan köpek ölüme terk edildi 25.01.2024 | 23:16
00:32
Sinop’ta korkutan yangın 25.01.2024 | 22:14
02:04
5.2’lik depremde Malatya’da bazı evlerin dış cephelerinde ayrışmalar oldu 25.01.2024 | 20:04
05:31
Türk bayrağını bıçakla kesen şahıs yakalandı | Video 25.01.2024 | 14:58
02:46
Fatih’te imama saldıran şüpheliye 34 yıl 6 aya kadar hapis talebi | Video 25.01.2024 | 14:58