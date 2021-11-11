Video Yaşam Bursa'da 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Bursa'da 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Bursa'da 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

11.11.2021 | 09:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yankesici, içinde 20 bin dolar olan çantayı böyle çaldı | Video 00:30
Yankesici, içinde 20 bin dolar olan çantayı böyle çaldı | Video 11.11.2021 | 10:48
Sokak ortasında ağabeyini böyle vurdu | Video 01:48
Sokak ortasında ağabeyini böyle vurdu | Video 11.11.2021 | 10:08
Müge Anlı canlı izle: 11 Kasım 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı’da esrarengiz olay! İki çocuk annesi Neslihan Batur’a ne oldu? 05:47
Müge Anlı canlı izle: 11 Kasım 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da esrarengiz olay! İki çocuk annesi Neslihan Batur'a ne oldu? 11.11.2021 | 10:08
Torbacı kadından basın mensubuna ilginç tepki: Beni güzel çekin | Video 01:15
Torbacı kadından basın mensubuna ilginç tepki: "Beni güzel çekin" | Video 11.11.2021 | 10:03
Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada | Video 00:54
Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada | Video 11.11.2021 | 09:37
Caddede başıboş dolaşan at, trafiği tehlikeye düşürdü | Video 00:32
Caddede başıboş dolaşan at, trafiği tehlikeye düşürdü | Video 11.11.2021 | 09:37
Maltepe’de lüks otomobillerin ön panel ve göstergelerini çalan hırsızlar kamerada | Video 00:19
Maltepe’de lüks otomobillerin ön panel ve göstergelerini çalan hırsızlar kamerada | Video 11.11.2021 | 09:37
Mersin’de orman yangını: 75 hektar ormanlık alan ile 25 dönüm sera yandı | Video 06:24
Mersin’de orman yangını: 75 hektar ormanlık alan ile 25 dönüm sera yandı | Video 11.11.2021 | 09:37
İstanbul Zeytinburnu’nda 2 dakikalık ’hayalet gösterge’ hırsızlığı kamerada 04:56
İstanbul Zeytinburnu'nda 2 dakikalık 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada 11.11.2021 | 09:45
Malatya’da zincirleme kaza 6 yaralı 00:37
Malatya'da zincirleme kaza 6 yaralı 11.11.2021 | 09:04
İstanbul Esenler’de trafikte İETT şoförüne darp girişimi kamerada 00:31
İstanbul Esenler'de trafikte İETT şoförüne darp girişimi kamerada 11.11.2021 | 09:04
Bursa’da 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi 02:09
Bursa'da 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi 11.11.2021 | 09:04
Otomobilin savurduğu taş otobüsteki yolcunun başına isabet etti | Video 02:06
Otomobilin savurduğu taş otobüsteki yolcunun başına isabet etti | Video 11.11.2021 | 08:54
Gemlik’te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı | Video 03:21
Gemlik’te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı | Video 11.11.2021 | 08:51
Bir depoda ele geçirildi: Piyasa değeri 1 milyon liradan fazla | Video 02:03
Bir depoda ele geçirildi: Piyasa değeri 1 milyon liradan fazla | Video 11.11.2021 | 08:53
Tuzla’da baba ve oğulun öldüğü feci kaza kamerada | Video 00:33
Tuzla’da baba ve oğulun öldüğü feci kaza kamerada | Video 11.11.2021 | 08:52
Boşanma aşamasındaki Kemal Gülman ve Feryal Gülman uçakta karşılaştı! Kemal Gülman: Belasını arıyor! | Video 00:26
Boşanma aşamasındaki Kemal Gülman ve Feryal Gülman uçakta karşılaştı! Kemal Gülman: Belasını arıyor! | Video 10.11.2021 | 21:52
Esra Erol canlı yayında inanılmaz iddia: Beni ölümle tehdit etti! | Video 06:58
Esra Erol canlı yayında inanılmaz iddia: Beni ölümle tehdit etti! | Video 10.11.2021 | 18:51
Çin’i vuran kar fırtınasında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 01:29
Çin’i vuran kar fırtınasında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 10.11.2021 | 17:37
Sinop’a mevsimin ilk karı yağdı | Video 01:19
Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı | Video 10.11.2021 | 17:26

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Mahalle sakinlerinin sokağa döküldüğü yangında, 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 03.30 sıralarında Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi, Sıla Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, alevlerin çatıya sıçramasıyla kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanları göre mahalle sakinleri apartmanda yaşayan komşularını uyararak binayı tahliye ederken durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi alırken yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri çevre binalara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın sırasında, dumandan etkilenen bir kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA