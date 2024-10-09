Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada
Bursa’da alacak verecek nedeniyle cadde üzerinde buluşan iki kişi sözlü tartışma sonrası birbirlerine yumrukla saldırdı. Taraflardan birinin yakınları kavgaya dahil olunca, aralarına aldıkları genci yere yatırıp tekme tokat dövdüler. O anlar kameraya anbean yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada 09.10.2024 | 11:38
00:49
Oba Makarna'daki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi | Video 09.10.2024 | 11:21
00:20
Otobüs şoförü direksiyon başında video izledi | Video 09.10.2024 | 11:12
00:17
Drift atıp o anları kayda aldıran sürücüye 33 bin lira ceza | Video 09.10.2024 | 11:06
00:19
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada | Video 09.10.2024 | 11:06
00:25
03:52
00:32
Kayseri'de otoyola merdiven düştü! Korku dolu anlar kamerada... 09.10.2024 | 09:10
02:09
Altın kaplama bilezikleri gerçek sanarak çalan şahıslar tutuklandı | Video 09.10.2024 | 08:45
02:00
03:04
Yalova’daki taciz olayının zanlısı suçlamaları kabul etmedi | Video 09.10.2024 | 08:44
01:26
00:36
Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti | Video 09.10.2024 | 08:44
00:52
Ankara'da cami görevlisi yaşlı adama saldırı anı kamerada 08.10.2024 | 17:04
01:53
Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti 08.10.2024 | 16:58
01:54
02:43
00:43
04:59
Atatürk anıtına balyozla çıkan zihinsel engelli şahıs linç edildi | Video 08.10.2024 | 15:01