Video Yaşam Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada | Video
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada | Video

Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada | Video

09.10.2024 | 11:06

Bursa’da alacak verecek nedeniyle cadde üzerinde buluşan iki kişi sözlü tartışma sonrası birbirlerine yumrukla saldırdı. Taraflardan birinin yakınları kavgaya dahil olunca, aralarına aldıkları genci yere yatırıp tekme tokat dövdüler. O anlar kameraya anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Merkez, Osmangazi ilçesi Hoca Hasan Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle cadde üzerinde buluşan 2 kişi sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede hararetlenen tartışma yerini kavgaya bırakınca taraflar birbirlerine yumrukla saldırmaya başladı. Taraflardan birinin çevrede beklediği arkadaşları ise kavgaya dahil olunca, aralarını aldıkları genci yere düşürüp yumruklayıp tekmelediler. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga anı kameraya saniye saniye yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Oba Makarna’daki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi | Video 00:49
Oba Makarna'daki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi | Video 09.10.2024 | 11:21
Otobüs şoförü direksiyon başında video izledi | Video 00:20
Otobüs şoförü direksiyon başında video izledi | Video 09.10.2024 | 11:12
Drift atıp o anları kayda aldıran sürücüye 33 bin lira ceza | Video 00:17
Drift atıp o anları kayda aldıran sürücüye 33 bin lira ceza | Video 09.10.2024 | 11:06
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada | Video 00:19
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada | Video 09.10.2024 | 11:06
Ankara’da doğalgaz borusundaki patlama sonrası çıkan alevler paniğe sebep oldu | Video 00:25
Ankara’da doğalgaz borusundaki patlama sonrası çıkan alevler paniğe sebep oldu | Video 09.10.2024 | 11:06
İkbal Uzuner’i katleden Semih Çelik’in annesi ilk kez atv Haber’e konuştu | Video 03:52
İkbal Uzuner'i katleden Semih Çelik’in annesi ilk kez atv Haber’e konuştu | Video 09.10.2024 | 09:37
Kayseri’de otoyola merdiven düştü! Korku dolu anlar kamerada... 00:32
Kayseri'de otoyola merdiven düştü! Korku dolu anlar kamerada... 09.10.2024 | 09:10
Altın kaplama bilezikleri gerçek sanarak çalan şahıslar tutuklandı | Video 02:09
Altın kaplama bilezikleri gerçek sanarak çalan şahıslar tutuklandı | Video 09.10.2024 | 08:45
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan film senaryolarını aratmayan acil durum tatbikatı | Video 02:00
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan film senaryolarını aratmayan acil durum tatbikatı | Video 09.10.2024 | 08:45
Yalova’daki taciz olayının zanlısı suçlamaları kabul etmedi | Video 03:04
Yalova’daki taciz olayının zanlısı suçlamaları kabul etmedi | Video 09.10.2024 | 08:44
Kamyondan devrilen tomruklar otomobilin üzerine devrildi: Sürücü hayatını kaybetti | Video 01:26
Kamyondan devrilen tomruklar otomobilin üzerine devrildi: Sürücü hayatını kaybetti | Video 09.10.2024 | 08:44
Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti | Video 00:36
Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti | Video 09.10.2024 | 08:44
Ankara’da cami görevlisi yaşlı adama saldırı anı kamerada 00:52
Ankara'da cami görevlisi yaşlı adama saldırı anı kamerada 08.10.2024 | 17:04
Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti 01:53
Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti 08.10.2024 | 16:58
Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti | Video 01:54
Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti | Video 08.10.2024 | 16:15
Emre Apartmanı davasında sanık, şok talebi sonrası salondan çıkartıldı | Video 02:43
Emre Apartmanı davasında sanık, şok talebi sonrası salondan çıkartıldı | Video 08.10.2024 | 16:15
Malatya’da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video 00:43
Malatya'da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video 08.10.2024 | 16:14
Atatürk anıtına balyozla çıkan zihinsel engelli şahıs linç edildi | Video 04:59
Atatürk anıtına balyozla çıkan zihinsel engelli şahıs linç edildi | Video 08.10.2024 | 15:01
Uyuşturucu kullanan oğlunu kendi elleriyle gözyaşları içinde polise teslim etti | Video 03:54
Uyuşturucu kullanan oğlunu kendi elleriyle gözyaşları içinde polise teslim etti | Video 08.10.2024 | 14:39
Tabut küçük, acı büyük! Minik Sıla’nın cansız bedenini bu tabutla taşıdılar | Video 03:19
Tabut küçük, acı büyük! Minik Sıla'nın cansız bedenini bu tabutla taşıdılar | Video 08.10.2024 | 13:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA