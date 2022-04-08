Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı | Video

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Bursa'da kuyumcuda altın bozduran yaşlı adamı takip eden kapkaççı yaşlı adamı evine kadar takip etti. Yaşlı adam apartmana girdiği sırada arkasından giren şüpheli 59 bin 750 lirayı alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik kamerası incelemesi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettiği şüpheliyi kısa süre sonra Görükle Mahallesi'nde çaldığı paralarla yakalamayı başardı.
Paraların tamamı yaşlı adama geri verilirken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Diğer yandan kapkaç anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.