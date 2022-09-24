Video Yaşam Bursa'da 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı, 1 kişi dumandan etkilendi | Video
Bursa'da 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı, 1 kişi dumandan etkilendi | Video

Bursa'da 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı, 1 kişi dumandan etkilendi | Video

24.09.2022 | 09:12

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Bursa'da altı katlı apartmanın çatı katında fritözdan çıkan yangın, itfaiye ekibinin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Olayda 1 kişi dumandan etkilenirken, alevlerin sardığı daire kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, Gelibolu Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi Alınan bilgiye göre, çatı katında bulunan dairede mutfaktaki fritözün alev alması neticesinde yangın çıktı. Alevlerin etrafa sıçramasıyla hızla büyüyen yangın dairenin her yerini sardı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik mücadele sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Bir kişinin dumandan etkilendiği yangında daire kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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