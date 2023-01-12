Bursa'da 7 katlı otoparkta çıkan yangında 3 araç kül oldu | Video

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Bursa’da 7 katlı kapalı otoparkın 6. katında bulunan bir araç alev aldı. Yangının kısa sürede büyümesiyle 3 araç küle döndü.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, 3 aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Polis ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.