Bursa'da 8 araç böyle birbirine girdi | Video

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik normal seyrinde akarken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda durdu. Aniden fren yapan otomobiller, takip mesafesini korumaması sebebiyle 8 araç duramayarak birbirine çarptı. Kaza sonrası yaralanan olmazken o anlar çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.