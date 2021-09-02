Bursa’da aç kalan domuzlar şehre indi | Video
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaban domuzları görüldü. Yemek bulamayan domuz sürüsü şehre inerek çöplerden yemek aradı. Vatandaşlar bu anları kayıt altına alırken toplu halde gezinen domuz sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaban domuzları görüldü. Yemek bulamayan domuz sürüsü şehre inerek çöplerden yemek aradı. Vatandaşlar bu anları kayıt altına alırken toplu halde gezinen domuz sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu.