Video Yaşam Bursa'da aç kalan yavru tilkiyi böyle beslediler
Bursa'da aç kalan yavru tilkiyi böyle beslediler

Bursa'da aç kalan yavru tilkiyi böyle beslediler

07.08.2024 | 10:07

Uludağ Yolu'ndan şehir merkezine inen aile, aç kalan yavru bir tilkinin olduğu gördü. Araçlarını yol kenarına çeken aile, yanlarında bulunan yiyecekler ile tilkiyi besledi. Daha sonra aile yoluna devam ederken yavru tilkide geldiği ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’daki peş peşe depremler neyin sinyali? 05:55
Adana'daki peş peşe depremler neyin sinyali? 07.08.2024 | 10:18
Bursa’da aç kalan yavru tilkiyi böyle beslediler 01:01
Bursa'da aç kalan yavru tilkiyi böyle beslediler 07.08.2024 | 10:07
Kırklareli’nde 2 aydı suç örgütü çökertildi... Suç örgütlerinin birbirleriyle husumetli oldukları ortaya çıktı 01:21
Kırklareli’nde 2 aydı suç örgütü çökertildi... Suç örgütlerinin birbirleriyle husumetli oldukları ortaya çıktı 07.08.2024 | 09:53
Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla: 1’i ağır 4 yaralı | Video 02:34
Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla: 1’i ağır 4 yaralı | Video 07.08.2024 | 08:42
Adana’da deprem anı kamerada | Video 00:59
Adana'da deprem anı kamerada | Video 07.08.2024 | 09:41
Adana’da deprem sonrası yaşanan panik kamerada 01:09
Adana’da deprem sonrası yaşanan panik kamerada 07.08.2024 | 09:21
Şüpheliyi kovalayan polis aracı kaza yaptı: 3 polis yaralandı | Video 00:34
Şüpheliyi kovalayan polis aracı kaza yaptı: 3 polis yaralandı | Video 06.08.2024 | 16:35
Sinop’taki motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya uçtuğu kaza kamerada | Video 00:12
Sinop’taki motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya uçtuğu kaza kamerada | Video 06.08.2024 | 16:28
Diyarbakır’da husumetli iki aile arasında pompalı tüfekli kavga: 1 yaralı | Video 01:06
Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında pompalı tüfekli kavga: 1 yaralı | Video 06.08.2024 | 15:30
Otobüs şoförünü tokatlayıp kontak anahtarını alarak kaçtı! O anlar kamerada | Video 03:51
Otobüs şoförünü tokatlayıp kontak anahtarını alarak kaçtı! O anlar kamerada | Video 06.08.2024 | 14:49
Damadı evleneceğine pişman ettiler, ketçap, sirke ve gres yağına buladılar | Video 03:11
Damadı evleneceğine pişman ettiler, ketçap, sirke ve gres yağına buladılar | Video 06.08.2024 | 14:06
Beylikdüzü’nde değerinin altında daire almaya çalışırken 7 milyon lirasını kaptırdı | Video 00:23
Beylikdüzü'nde değerinin altında daire almaya çalışırken 7 milyon lirasını kaptırdı | Video 06.08.2024 | 13:13
Tamirciden çaldıkları araç bozulunca sahibine yakalandılar! O anlar kamerada | Video 03:43
Tamirciden çaldıkları araç bozulunca sahibine yakalandılar! O anlar kamerada | Video 06.08.2024 | 13:05
Haberi bile yokken adına mobil bankacılık açıldı, 430 bin lira dolandırıldı | Video 03:54
Haberi bile yokken adına mobil bankacılık açıldı, 430 bin lira dolandırıldı | Video 06.08.2024 | 11:50
Başakşehir’de uzun namlulu silahla havaya ateş açan düğün magandaları kamerada | Video 01:23
Başakşehir’de uzun namlulu silahla havaya ateş açan düğün magandaları kamerada | Video 06.08.2024 | 11:02
Meğer yanlış yapıyormuşuz: Brokoliyi böyle pişirin! C vitamini ihtiyacının %148’ini karşılıyor | Video 00:18
Meğer yanlış yapıyormuşuz: Brokoliyi böyle pişirin! C vitamini ihtiyacının %148'ini karşılıyor | Video 06.08.2024 | 11:00
Düzce’de elektrik akımına kapılan 2 işçiden 1’i öldü! Korkunç anlar kamerada | Video 00:13
Düzce'de elektrik akımına kapılan 2 işçiden 1'i öldü! Korkunç anlar kamerada | Video 06.08.2024 | 10:32
Lice’de 2 milyon 269 bin 200 kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi | Video 00:30
Lice’de 2 milyon 269 bin 200 kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi | Video 06.08.2024 | 10:21
İzmir’de iş yerlerini kurşunlayan 6 zanlı tutuklandı | Video 00:22
İzmir’de iş yerlerini kurşunlayan 6 zanlı tutuklandı | Video 06.08.2024 | 09:39
Kova içerisinde kenevir yetiştiren 2 şahsa jandarmadan operasyon | Video 00:27
Kova içerisinde kenevir yetiştiren 2 şahsa jandarmadan operasyon | Video 06.08.2024 | 09:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA