Bursa'da aç kalınca kamp alanına inen ayılar kamerada!

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Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da aç kalan ayı ailesi kendileri için bırakılan yiyecekleri yerken görüntülendi. Sevimli ayılar kendilerini görüntüleyen kampçılara adeta poz verdi.
Uludağ'da ormandan yerleşim yeri olarak bilinen Sarıalan Bölgesi'ne gelen anne ayı ve 3 yavrusu; kendileri için bırakılan ekmekleri ve yemekleri yerken görüntülendi. Bir kampçı tarafından görüntülenen ayılar, kaptan su içiyor ve iştahla yemekleri yiyor.
Sarıalan'da anne ayı ve 3 yavrusu çöpleri karıştırıp karınlarını doyururken görüntülenirken, son 4-5 yıldır görüntülenen yavru ayıların hayli büyüdükleri ise dikkat çekti.