Video Yaşam Bursa'da acı tesadüf: Kuzeninin kullandığı TIR'a çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti | Video
Bursa'da acı tesadüf: Kuzeninin kullandığı TIR'a çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti | Video

Bursa'da acı tesadüf: Kuzeninin kullandığı TIR'a çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti | Video

21.07.2023 | 11:00

BURSA'da, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Bayram Uras (41) hayatını kaybetti. Kendisine çarpan otomobilin sürücüsünün kuzeni olduğunu gören TIR sürücüsü gözyaşlarını tutamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, saat 01.20 sıralarında İnegöl ilçesi, Bursa-Ankara Karayolu'nda meydana geldi. İnegöl'den Bursa kent merkezi istikametine seyir halinde olan Bayram Uras (41) yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen ve akaryakıt istasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan Uğur Can Uras (22) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Bayram Uras araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler yaralı sürücünün yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredekileri vatandaşların çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Bayram Uras, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALI SÜRÜCÜNÜN KUZENİ OLDUĞUNU GÖREN TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZYAŞI DÖKTÜ
Araçtan kurtarmaya çalıştığı otomobil sürücüsünün kuzeni olduğunu gören TIR sürücüsü Uğur Can Uras sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerince sakinleştirilen TIR sürücüsü Uras, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ
Tedavi altına alınan Bayram Uras, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayram Uras'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde TIR'ın akaryakıt istasyonunun girişinde yavaşladığı ve arkasından gelen otomobilin TIR'a çarptığı görülüyor.

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