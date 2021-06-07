Bursa'da ağaçtan adam hem güldürdü, hem korkuttu | Video

Bursa'da ağaçtan adam kostümü giyen bir kişi parkta sabit şekilde dururken yanından geçenleri görünce yaptığı ani hareketlerle hem korkuttu hem güldürdü. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Mihraplı Kent Parkı'nda giydiği ağaç kostümüyle sabit şekilde bekleyen bir kişi, vatandaşların yanından geçtiği sırada aniden yaptığı hareket ve çıkardığı seslerle kem güldürdü, hem korkuttu. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.