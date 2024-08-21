Bursa'da akıl almaz olay! Kiralık aracı satamayınca para dolu çantayı alıp kaçtılar | Video
Bursa'da kiralık otomobili satmaya çalışan dolandırıcılar, bunda başarılı olamayınca otomobilin içindeki 550 bin lira dolu çantayı çalıp kayıplara karıştı.
PARA DOLU ÇANTAYI ALARAK SIRRA KADEM BASTI
Anlaşmazlık sonrası Hasanoğlu, evinin önünde araçtan indi. O sırada para dolu çanta otomobilin içinde kaldı ve satıcı kılığındaki kişi hızlıca uzaklaştı. Mahmut Hasanoğlu o sırada ölümden dönerken, soluğu polis merkezinde alıp 550 bin lirasının çalındığı iddia etti.
KUYUMCUYA ALTIN BOZDURMA GİTME ANLARI KAMERADA
Mahmut Hasanoğlu'nun kuyumcuya giderek altın bozdurma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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