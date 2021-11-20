Video Yaşam Bursa'da akılalmaz kaza araç kamerasına böyle yansıdı
Bursa'da akılalmaz kaza araç kamerasına böyle yansıdı

Bursa'da akılalmaz kaza araç kamerasına böyle yansıdı

20.11.2021 | 10:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da akılalmaz kaza araç kamerasına böyle yansıdı 02:13
Bursa'da akılalmaz kaza araç kamerasına böyle yansıdı 20.11.2021 | 10:28
Ölü bulunan Yörük kızı Müslüme Yağal olayında son dakika! Müge Anlı’da gündem olmuştu CANLI YAYIN 03:25
Ölü bulunan Yörük kızı Müslüme Yağal olayında son dakika! Müge Anlı'da gündem olmuştu CANLI YAYIN 20.11.2021 | 10:08
SON DAKİKA: Manisa’da kan donduran vahşet! 01:55
SON DAKİKA: Manisa'da kan donduran vahşet! 20.11.2021 | 09:06
Helikopterden tespit edildiler! 37 sürücüye 7 bin 368 lira ceza... 01:07
Helikopterden tespit edildiler! 37 sürücüye 7 bin 368 lira ceza... 20.11.2021 | 09:28
Konya’da 5 katlı apartmanda yangın paniği 01:14
Konya'da 5 katlı apartmanda yangın paniği 20.11.2021 | 09:06
İstanbul Pendik’te alkollü hasta nöbetçi doktora saldırdı... O anlar kamerada 01:52
İstanbul Pendik’te alkollü hasta nöbetçi doktora saldırdı... O anlar kamerada 20.11.2021 | 09:06
Pendik’te acil serviste doktora saldırı kamerada | Video 01:03
Pendik'te acil serviste doktora saldırı kamerada | Video 20.11.2021 | 00:26
İşini severek yapan temizlik görevlisi takdir topluyor | Video 00:41
İşini severek yapan temizlik görevlisi takdir topluyor | Video 20.11.2021 | 00:08
‘Kim Milyoner Olmak İster’de Harvard öğrencisi beklenmedik soruda elendi! | Video 04:43
‘Kim Milyoner Olmak İster’de Harvard öğrencisi beklenmedik soruda elendi! | Video 19.11.2021 | 22:45
Son dakika haberleri: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde yeni gelişme: Aile bireyleri... | Video 00:18
Son dakika haberleri: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde yeni gelişme: Aile bireyleri... | Video 19.11.2021 | 20:40
FETÖ’cü binbaşıların ‘hacamat’ yalanı | Video 01:50
FETÖ’cü binbaşıların ‘hacamat’ yalanı | Video 19.11.2021 | 16:35
Erzurum’da deprem sonrası heyelan | Video 01:02
Erzurum'da deprem sonrası heyelan | Video 19.11.2021 | 16:08
Erzurum’da korkutan deprem! İşte ilk görüntüler... | Video 00:40
Erzurum'da korkutan deprem! İşte ilk görüntüler... | Video 19.11.2021 | 16:07
Adıyaman Valiliğinden kamu spotu Aşınızı olun sevenlerinizi üzmeyin | Video 01:05
Adıyaman Valiliğinden kamu spotu "Aşınızı olun sevenlerinizi üzmeyin" | Video 19.11.2021 | 16:03
Son dakika! Erzurum’da 5.1 büyüklüğünde deprem | Video 02:18
Son dakika! Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem | Video 19.11.2021 | 15:58
Bayrampaşa’da forklift altında kalan kişi ağır yaralandı 01:53
Bayrampaşa'da forklift altında kalan kişi ağır yaralandı 19.11.2021 | 15:32
Ankara’da patlama sonucu göçük oluşan 3 katlı binanın patlama anı kamerada | Video 01:29
Ankara'da patlama sonucu göçük oluşan 3 katlı binanın patlama anı kamerada | Video 19.11.2021 | 15:03
Lüks arabalı, İphone’lu dilenci kameraya yakalandı | Video 00:08
Lüks arabalı, İphone'lu dilenci kameraya yakalandı | Video 19.11.2021 | 15:02
Müslüme’nin babaannesi: Çocuğumun oraya kadar yürümesine imkan yok 01:20
Müslüme'nin babaannesi: "Çocuğumun oraya kadar yürümesine imkan yok" 19.11.2021 | 14:53
36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında yumruklaşma | Video 06:08
36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında yumruklaşma | Video 19.11.2021 | 14:06

Bursa'da meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aynı yönde giden taksiye yandan çarpınca taksi takla attı. Taksi metrelerce sürüklenirken kazada takside bulunanlar ise yaralandı. Bu anlar ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Mudanya ilçesi Bursa-Mudanya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aynı yönde giden taksiye yan tarafından çarpınca taksi takla attı. Takla atan takside bir yolcu ve sürücü yaralandı. Otomobilde bulunan sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Diğer sürücülerin yardımıyla takla atan taksiden sürücü ve yolcu çıkarıldı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise arkasından gelen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaza yüzünden Bursa-Mudanya yolu Mudanya gidiş istikametinde trafik durma noktasına gelirken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik açıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA