Bursa’da alacak verecek kavgasında bıçaklar konuştu: 2 yaralı | Video
Bursa’da alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflardan biri taşıdığı bıçakla 2 kişiyi yaraladı. Yaralı genci gören ailesi fenalık geçirirken, yakınlarını yine durumu ağır olmayan yaralı genç sakinleştirdi.
Sağlık ekipleri yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk etti. Polis ekipleri ise şüpheli şahsın yakalanması çalışma başlattı.
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