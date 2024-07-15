Bursa'da alevli gece: 4 katlı binadakiler korku dolu anlar yaşadı | Video
Bursa'da mobilya atölyesinde çıkan alevler kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. 4 katlı binada korku dolu yaşayan vatandaşlar 112 ekiplerini ararken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmeyi başardı.
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