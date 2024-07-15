Video Yaşam Bursa'da alevli gece: 4 katlı binadakiler korku dolu anlar yaşadı | Video
Bursa'da alevli gece: 4 katlı binadakiler korku dolu anlar yaşadı | Video

Bursa'da alevli gece: 4 katlı binadakiler korku dolu anlar yaşadı | Video

15.07.2024 | 10:41

Bursa'da mobilya atölyesinde çıkan alevler kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. 4 katlı binada korku dolu yaşayan vatandaşlar 112 ekiplerini ararken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmeyi başardı.

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Yangın, merkez Osmangazi İlçesi Çirişhane Mahallesi üzerinde bulunan bir mobilya döşemecisinde meydana geldi. İddiaya göre içeride bulunan tinerin yanmasıyla başlayan alevler, koltuklara sıçradı. Hızla büyüyen yangın, 4 katlı binanın zemin katındaki iş yerinin tamamı sarınca mahalleli korku dolu anlar içinde itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine kısa sürede gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına hızla müdahale edip elektrik ve doğalgaz hattını muhtemel patlamaya karşı kesti. Yaklaşık yarım saatlik mücadele sonrası alevler tamamen söndürülürken, koltuk döşemecisi küle döndü. Can kaybının yaşanamadığı olay sonrası polis ekipleri soruşturma başlattı.
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