Video Yaşam Bursa’da alkolü fazla kaçırdı, tahliye kuyusuna düştü | Video
Bursa’da alkolü fazla kaçırdı, tahliye kuyusuna düştü | Video

Bursa’da alkolü fazla kaçırdı, tahliye kuyusuna düştü | Video

17.11.2021 | 09:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da alkolü fazla kaçırdı, tahliye kuyusuna düştü | Video 01:20
Bursa’da alkolü fazla kaçırdı, tahliye kuyusuna düştü | Video 17.11.2021 | 09:45
Sultangazi’de tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık kamerada | Video 02:48
Sultangazi'de tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık kamerada | Video 17.11.2021 | 09:51
Acenteli vurgun: 36 şüpheli gözaltında! 01:22
Acenteli vurgun: 36 şüpheli gözaltında! 17.11.2021 | 09:48
Kasımpaşa’da silahlı çatışma! Siper alıp birbirlerine kurşun yağdırdılar 03:59
Kasımpaşa’da silahlı çatışma! Siper alıp birbirlerine kurşun yağdırdılar 17.11.2021 | 09:44
İstanbul Fatih’te değişim saati bahanesiyle Türk yolcuyu almayıp turistleri alan taksici kamerada 00:20
İstanbul Fatih'te değişim saati bahanesiyle Türk yolcuyu almayıp turistleri alan taksici kamerada 17.11.2021 | 09:46
Babasının otomobilini kaçıran küçük sürücü kaza yaptı | Video 01:37
Babasının otomobilini kaçıran küçük sürücü kaza yaptı | Video 17.11.2021 | 09:45
Sahte paraları pazarcılara böyle verdi | Video 00:56
Sahte paraları pazarcılara böyle verdi | Video 17.11.2021 | 09:45
Kocaeli’de 5 ölümlü öğrenci servisi kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı 03:51
Kocaeli'de 5 ölümlü öğrenci servisi kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı 17.11.2021 | 09:07
Bursa’da korkutan tedbir kamerada | Video 00:51
Bursa'da korkutan tedbir kamerada | Video 17.11.2021 | 09:33
Kayseri’de komşular arası silahlı kavga: 3 yaralı 01:34
Kayseri'de komşular arası silahlı kavga: 3 yaralı 17.11.2021 | 09:35
İzmir’de yol verme tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü: 6 yaralı 00:49
İzmir'de yol verme tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü: 6 yaralı 17.11.2021 | 09:07
Ev almak isterken 20 bin lira dolandırıldı | Video 04:07
Ev almak isterken 20 bin lira dolandırıldı | Video 17.11.2021 | 09:13
İstanbul’da zehir taciri 32 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:38
İstanbul'da zehir taciri 32 kişi adliyeye sevk edildi | Video 17.11.2021 | 09:13
İzmir’de güpegündüz silahlı çatışma anı kamerada | Video 01:38
İzmir'de güpegündüz silahlı çatışma anı kamerada | Video 17.11.2021 | 09:01
SON DAKİKA! 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:42
SON DAKİKA! 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.11.2021 | 08:54
Üçüncü kattan atlayıp yaralanan hırsızdan şaşırtıcı savunma: Ben zaten aşağıdaydım. Beni dövdüler | Video 02:41
Üçüncü kattan atlayıp yaralanan hırsızdan şaşırtıcı savunma: "Ben zaten aşağıdaydım. Beni dövdüler" | Video 17.11.2021 | 08:44
Beşiktaş’ta korkunç kaza! Bariyerleri aşan otomobil, otobüs durağına daldı | Video 02:43
Beşiktaş’ta korkunç kaza! Bariyerleri aşan otomobil, otobüs durağına daldı | Video 17.11.2021 | 08:44
Direğe çarpıp hurdaya dönen otomobilin hız kadranı 230’da takılı kaldı | Video 03:48
Direğe çarpıp hurdaya dönen otomobilin hız kadranı 230'da takılı kaldı | Video 17.11.2021 | 08:44
İzmir’de yol verme tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 00:46
İzmir’de yol verme tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 17.11.2021 | 08:44
Servis şoförü 5 kişiyi ölüme böyle götürdü...5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:42
Servis şoförü 5 kişiyi ölüme böyle götürdü...5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.11.2021 | 22:31

Bursa’da oturduğu kuyunun başında alkol alırken dengesini kaybeden adam aşağıya düştü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Osmangazi'ye bağlı Soğukkuyu Mahallesi Abdal Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin E. (55), alkol almak için oturduğu kuyunun duvarından aşağı düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten cam şişelerin üzerine düşen Hüseyin E'yi gören vatandaşlar koşarak yardım etmek istedi. Yardım çabası başarısız olunca itfaiyeye haber verildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aşırı alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin E.'yi yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından kuyudan çıkarmayı başardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmeyen ve ambulansa binmek istemeyen adam, polis ekiplerinin ikna etmesiyle araca alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Çenesinde ve kafasında yarıklar bulunan Hüseyin E., yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin E'nin düştüğü kuyunun içine atılmış şişeler ise korkuttu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA