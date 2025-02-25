Bursa'da alüminyum fabrikasında büyük yangın | Video
Bursa'da otomobil, kamyon, karavan ve ticari araçlara alüminyum parça üreten fabrikada yangın çıktı. Fabrika çalışanları tahliye edilirken yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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