Bursa'da anne ve kızının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı | Video

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki anne ve kızı yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri metal Sanayi kavşağında meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Sefa Başıbütün(26) yönetimindeki 16 Y 1990 otomobil, kavşaktan yola çıkan Medine E. (15) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisiklet 15 metre sürüklendi. Kaza sonucu elektrikli bisikletin sürücüsü ile arkasındaki annesi Şehzade Eren(40) yaralandı. Yaralı anne ve kızı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.