Bursa'da apartmanda çıkan yangın panik oluşturdu | Video

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda depodaki tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Yangın sonucunda depoda bulunan malzemeler yandı. Zarar gören malzemeler ekipler tarafından sokağa çıkarıldı. Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.