Bursa'da apartmanda çıkan yangın panik oluşturdu | Video

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda depodaki tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olay, Orhaniye Mahallesi Bircanlar sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.Yangın sonucunda depoda bulunan malzemeler yandı. Zarar gören malzemeler ekipler tarafından sokağa çıkarıldı. Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.