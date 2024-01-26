Bursa'da apartmanda korkutan yangın! Çıkan yangında 8'i çocuk 14 kişi dumandan zehirlendi | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 8'i çocuk 14 kişi dumandan zehirlenerek hastanede tedavi altına alındı. Bir kadın ise panikle 3. kattan atlayarak yaralandı. Dumandan etkilenen kedi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
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