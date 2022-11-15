Bursa'da araç sürücüsünün çarptığı bisikletliyi bırakıp kaçtığı anlar kamerada | Video
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bisikletliye çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, düşürdüğü plakasını bırakıp aracıyla kaçarak kayıplara karıştı.
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elektrikli bisiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle sürüklendiği, araç sürücüsünün kaçtığı görüldü.
Olay yerine Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, kaçan sürücünün ön plakasından aracı tespit ettiler. Polis ekipleri kaçan sürücüyü arıyor.