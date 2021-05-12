Video Yaşam Bursa'da aracın motoruna giren yavru kedi mahalleliyi seferber etti

Bursa'da aracın motoruna giren yavru kedi mahalleliyi seferber etti

Bursa'da aracın motoruna giren yavru kedi mahalleliyi seferber etti
12.05.2021 | 09:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bisikletin çalınma anı kamerada | Video 01:16
Bisikletin çalınma anı kamerada | Video 12.05.2021 | 09:39
Eve giren hırsızlar 10 bin liralık ziynet eşyasını böyle çaldı | Video 01:05
Eve giren hırsızlar 10 bin liralık ziynet eşyasını böyle çaldı | Video 12.05.2021 | 09:46
Bursa'da aracın motoruna giren yavru kedi mahalleliyi seferber etti 01:46
Bursa'da aracın motoruna giren yavru kedi mahalleliyi seferber etti 12.05.2021 | 09:36
Van'da kaçak avlanan 530 kilo inci kefali ele geçirildi | Video 03:41
Van'da kaçak avlanan 530 kilo inci kefali ele geçirildi | Video 12.05.2021 | 09:32
Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan'ın skandal küfürlü ses kayıtları ortaya çıktı! Seren Serengil'den flaş yorum 06:21
Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan'ın skandal küfürlü ses kayıtları ortaya çıktı! Seren Serengil'den flaş yorum 12.05.2021 | 08:58
İstanbul TEM'de feci kaza! Bariyerlere saplanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti 02:50
İstanbul TEM'de feci kaza! Bariyerlere saplanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti 12.05.2021 | 08:35
Karaman Ermenek'te ahşap evde çıkan yangın, 3 eve daha sıçradı 02:53
Karaman Ermenek'te ahşap evde çıkan yangın, 3 eve daha sıçradı 12.05.2021 | 08:26
TEM Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı: 1 ölü 03:18
TEM Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı: 1 ölü 12.05.2021 | 08:13
Polis baskınına rağmen rahatlarını bozup, oyunu bırakmadılar | Video 00:10
Polis baskınına rağmen rahatlarını bozup, oyunu bırakmadılar | Video 12.05.2021 | 00:33
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli’den 4 aylık bebeğiyle yeni paylaşım | Video 00:13
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli’den 4 aylık bebeğiyle yeni paylaşım | Video 11.05.2021 | 20:05
Esra Erol'da son dakika şok itiraflar Ben doğuma girerken kocam sevgilisiyle... 16:50
Esra Erol'da son dakika şok itiraflar "Ben doğuma girerken kocam sevgilisiyle..." 11.05.2021 | 17:45
Çalıştıramadı, taşıyamayınca terk edip kaçtı! | Video 01:19
Çalıştıramadı, taşıyamayınca terk edip kaçtı! | Video 11.05.2021 | 17:32
Esra Erol 11 Mayıs 2021 Salı Tamamı Tek Parça atv izle! Ben doğuma girerken kocam sevgilisiyle... Esra Erol'da şok yüzleşme 16:50
Esra Erol 11 Mayıs 2021 Salı Tamamı Tek Parça atv izle! "Ben doğuma girerken kocam sevgilisiyle..." Esra Erol'da şok yüzleşme 11.05.2021 | 16:58
Hatay’da faciadan dönüldü... Kontrolden çıkan TIR akaryakıt istasyonuna böyle daldı 00:47
Hatay’da faciadan dönüldü... Kontrolden çıkan TIR akaryakıt istasyonuna böyle daldı 11.05.2021 | 16:18
Burdur’da lastiği patlayan beton mikseri önce yüksek gerilim hattını ardından ağaçları yıktı geçti 02:30
Burdur’da lastiği patlayan beton mikseri önce yüksek gerilim hattını ardından ağaçları yıktı geçti 11.05.2021 | 16:18
İstanbul Şişli’de hırsız, çocuğun elindeki telefonu böyle çaldı 00:39
İstanbul Şişli’de hırsız, çocuğun elindeki telefonu böyle çaldı 11.05.2021 | 14:30
Bilecik’te SMA hastası genç kıza polis ekiplerinden doğum günü sürprizi 00:31
Bilecik’te SMA hastası genç kıza polis ekiplerinden doğum günü sürprizi 11.05.2021 | 14:30
İstanbul Ümraniye'de kocasını sevgilisine öldürten kadının cezası belli oldu 02:56
İstanbul Ümraniye'de kocasını sevgilisine öldürten kadının cezası belli oldu 11.05.2021 | 14:50
Iğdır'da feci ölüm... Beton kazanı içinde can verdi! 00:33
Iğdır'da feci ölüm... Beton kazanı içinde can verdi! 11.05.2021 | 13:58
Pasaport gerçek isim sahte! 25’nci girişte yakayı ele verdi 02:24
Pasaport gerçek isim sahte! 25’nci girişte yakayı ele verdi 11.05.2021 | 14:29

Bursa’da park halindeki bir kamyonetin motor bölümüne sıkışan yavru kedi, mahalleyi ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Motor bölümünden çıkartılan yavru kedi, bu kez aynı aracın amortisörüne daha sonra arka tekerleğine saklandı. Yavru kedinin mahalle sakinleriyle güldüren kovalamacası ise kamaralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bir genç, park halindeki kamyonetin içerisinden kedi sesi geldiğini fark ederek durumu polise bildirdi, İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, aracın plakasından sahibine ulaşarak, bölgeye gelmesini istedi. Aracın sahibinin kaputunu açmasıyla birlikte yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Panikle motor bölümünden çıkan yavru kedi bu kez kamyonetin amortisörüne saklandı. Vatandaşların uğraşı sonucu amortisörden çıkan yavru kez bu kez de kamyonetin arka lastiğine girdi. Buradan da çıkartılan kedi, daha sonra kaçarak gözden kayboldu. Yavru kedi ile mahalle sakinlerinin güldüren kovalamacası, kameralar tarafından görüntülendi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA